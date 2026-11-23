Los seis alumnos puntanos que representaron a la provincia en las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas consiguieron muy buenas actuaciones, traducidas en tres menciones y cuatro aprobaciones.

Como todos los años, el encuentro se realizó en la localidad cordobesa de La Falda y reunió a chicos y chicas de todo el país que debieron resolver problemas de lógica, cálculo y operaciones varias. De San Luis habían clasificado siete jóvenes, lo que constituía una cifra histórica para la provincia, pero uno no pudo asistir.

Tres de los seis puntanos que viajaron consiguieron tanto un premio cuanto una aprobación, lo que los convirtió en los más destacados de la delegación. Ellos son Joaquim Robertino Lucero, Jeremías Max Savaco Trento y Agustín Escudero Liendo, distinguidos por tener un muy buen desempeño en el examen.

En tanto que Santiago Pacheco Berardi consiguió una aprobación, lo que lo habilita –al igual que los premiados- a participar en el Selectivo Cono Sur, además del Pre torneo Internacional de Ciudades. Piero Borsotti y Stefano Adaro fueron los otros representantes de la provincia en La Falda.

Además de la competencia, los chicos aprovecharon para hacer nuevas relaciones y para vivir la experiencia de ser parte de un encuentro donde los números dejan tiempo para el esparcimiento.

“Estoy muy orgulloso por mi desempeño y por el de mis compañeros”, dijo Joaquim, quien ya tiene experiencia en las Olimpiadas y consiguió una mención el año pasado y varios reconocimientos en 2026, como la mención en el Selectivo Cono Sur y la medalla de oro en Canguro Matemático 2026.

El joven reconoció que durante la preparación se esforzaron mucho y estudiaron con ahínco, para que “nuestro esfuerzo diera sus frutos”. “Pasamos cinco días hermosos con compañeros a los que les apasionan las mismas cosas”, dijo el estudiante que como siempre recordó al maestro Juan Carlos Palma, “una de las primeras personas que me enseñó a amar esta ciencia”.