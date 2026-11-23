“Nadie cobra fortuna”, dijo la diputada Marisa Noemí Patafio. La frase quedó bajo el sol después de que trascendiera que su compañero de bloque, el diputado Raúl Maximiliano Valdeón, avanza con la construcción de una pileta en la vivienda social que recibió en La Toma. Ambos integran Ahora San Luis.

Una pileta no es una necesidad básica: es un gasto suntuoso. Y lo es todavía más en un contexto en el que el agua figura entre los servicios que más aumentaron. Llenarla para refrescarse puede ser un lujo aunque nadie cobre una fortuna.

En La Toma dicen que, después de 16 años, Valdeón podrá impulsar su sueño emprendedor en el barrio Viviendas Productivas. En los ambientes políticos ya bautizaron el proyecto como “acuaterapia”. El nombre suena saludable; la postal, bastante menos austera.

El contraste no pasa solo por el sueldo de los diputados. Pasa por el discurso: Patafio asegura que nadie cobra una fortuna y, en la misma bancada, Valdeón encara un gasto que para muchas familias sería inalcanzable. En política, parece, la fortuna es relativa: depende de quién mira la factura del agua y de quién manda a hacer la pileta.