Alberto Rodríguez Saá volvió a plantear la necesidad de construir un dique en Quines. “Yo tengo que hacer el dique de aquí”, afirmó durante su discurso y explicó para qué: “Que nos traiga el agua, que la frene, que la contenga”.

El exgobernador recordó que, durante su gestión, habló del proyecto con los intendentes. Según dijo, les planteó que en Quines había un sueño pendiente, pero “todos le han esquivado el bulto”.

En su intervención, presentó el dique como una obra necesaria para la localidad y recordó que las grandes inversiones generan puestos de trabajo y crecimiento económico.