Este miércoles, a las 18, los jubilados autoconvocados volverán a reunirse frente al Correo Argentino de San Luis. La convocatoria marcará la 90ª marcha semanal: noventa miércoles en los que sostuvieron sus reclamos mientras las medidas nacionales y provinciales impactaban en sus ingresos, su salud y su posibilidad de trasladarse.

A nivel nacional, los haberes se actualizan cada mes según la inflación, pero el bono para quienes cobran los ingresos más bajos permanece en $70.000. En noviembre, la jubilación mínima llegó a $444.158,46 y el bono completa hasta $514.158,46. El refuerzo, que no se ajusta con la movilidad mensual, perdió poder de compra con el paso del tiempo.

Otro cambio clave llegó el 23 de marzo de 2025, cuando venció la moratoria previsional y el Gobierno nacional decidió no prorrogarla. Quienes no reúnen 30 años de aportes quedaron sin esa vía para jubilarse; pueden acceder a la PUAM desde los 65 años, equivalente al 80% de una jubilación mínima.

También siguieron las restricciones para obtener medicamentos con cobertura del 100% por razones sociales en PAMI. El subsidio exige, entre otros requisitos, ingresos inferiores a una jubilación y media, no tener prepaga ni más de una propiedad, y no poseer un vehículo de menos de diez años. Hay una vía de reconsideración cuando el costo de los remedios representa al menos el 15% del haber, pero requiere evaluación social y médica.

En 2025, el Congreso aprobó un aumento extraordinario del 7,2%, elevar el bono de $70.000 a $110.000 y extender por dos años la moratoria. El presidente Javier Milei vetó esas leyes. Diputados no logró revertir el veto al aumento: 160 legisladores votaron por insistir con la ley, 83 lo respaldaron y hubo seis abstenciones. El veto a la moratoria tampoco fue tratado en esa sesión.

La resistencia también quedó marcada por la represión del 12 de marzo de 2025, cuando una protesta de jubilados frente al Congreso terminó con 114 personas detenidas y decenas de heridas. El fotoperiodista Pablo Grillo recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno y sufrió heridas gravísimas.

En San Luis hubo medidas de alivio, aunque con alcance limitado. La Provincia estableció una exención del 100% del impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados que cobren hasta el equivalente a dos haberes mínimos y cumplan los requisitos del régimen. En la capital, el Municipio implementó el boleto gratuito en el transporte urbano y lo prorrogó para 2026.

Pero el boleto gratuito interurbano sigue pendiente. Los jubilados autoconvocados dicen que empezaron a gestionarlo en 2025, reunieron más de 3.000 firmas y llevaron el pedido a autoridades, legisladores y concejos deliberantes. El beneficio urbano de la capital no alcanza a quienes deben viajar entre localidades o usar servicios interurbanos incluso para trasladarse dentro de su zona.

El reclamo de este miércoles vuelve sobre esa distancia entre los anuncios y lo que todavía falta: un ingreso que alcance, medicamentos accesibles y transporte para llegar al médico o hacer un trámite. Noventa marchas después, los jubilados vuelven a ocupar la calle para que sus demandas no queden fuera de la agenda.