Un hombre murió tras ser agredido en la vía pública en el barrio Tibiletti

Un hombre murió luego de ser atacado por dos personas en el barrio Tibiletti, en la ciudad de San Luis. Por el hecho hay un detenido y buscan a un segundo sospechoso.

Según las primeras averiguaciones, la agresión ocurrió en la vía pública. El personal policial que llegó al lugar asistió a la víctima, que luego fue atendida por profesionales de la salud.

En relación con el caso, un hombre mayor de edad fue detenido y otra persona permanece prófuga. La Justicia intervino y ordenó las actuaciones correspondientes. La Policía continúa trabajando para esclarecer lo ocurrido.