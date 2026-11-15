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Un hombre murió tras ser agredido en la vía pública en el barrio Tibiletti

Un hombre murió tras ser agredido en barrio Tibiletti; hay un detenido y buscan a otro sospechoso.

Por redacción
| Hace 1 hora

Un hombre murió luego de ser atacado por dos personas en el barrio Tibiletti, en la ciudad de San Luis. Por el hecho hay un detenido y buscan a un segundo sospechoso.

 

 

Según las primeras averiguaciones, la agresión ocurrió en la vía pública. El personal policial que llegó al lugar asistió a la víctima, que luego fue atendida por profesionales de la salud.

 

 

En relación con el caso, un hombre mayor de edad fue detenido y otra persona permanece prófuga. La Justicia intervino y ordenó las actuaciones correspondientes. La Policía continúa trabajando para esclarecer lo ocurrido.

 

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