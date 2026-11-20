ATE San Luis realizó una jornada de visibilización contra la violencia hacia las mujeres
Trabajadoras y trabajadores del gremio alzaron la voz en el centro puntano para exigir el fin de los femicidios y denunciar la violencia política y sindical.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de San Luis llevó adelante una jornada de visibilización y concientización en la peatonal Rivadavia, con el objetivo de alzar la voz y reafirmar el compromiso del sector sindical en la lucha contra todas las formas de violencia por motivos de género.
Durante la actividad, militantes, trabajadoras y trabajadores del gremio expresaron su repudio ante los femicidios y la violencia machista, haciendo especial hincapié en las agresiones de índole política y sindical que atraviesan las mujeres en sus ámbitos laborales y de representación.
A través de un comunicado oficial emitido tras la convocatoria, desde la organización subrayaron la necesidad de vincular la agenda de género con los derechos laborales: “No hay libertad sindical sin mujeres libres. No hay justicia social sin justicia de género”, remarcaron.
Asimismo, el sindicato sostuvo que cada hecho de violencia contra una trabajadora interpela y compromete al conjunto del movimiento obrero organizado. En esa línea, reafirmaron que los derechos conquistados no se negocian y cerraron la jornada bajo las consignas históricas del movimiento feminista: “¡Ni una menos, vivas nos queremos! ¡Si tocan a una, nos organizamos todas!”.
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