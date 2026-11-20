La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de San Luis llevó adelante una jornada de visibilización y concientización en la peatonal Rivadavia, con el objetivo de alzar la voz y reafirmar el compromiso del sector sindical en la lucha contra todas las formas de violencia por motivos de género.

ATE en las calles. Foto: ATE San Luis.

Durante la actividad, militantes, trabajadoras y trabajadores del gremio expresaron su repudio ante los femicidios y la violencia machista, haciendo especial hincapié en las agresiones de índole política y sindical que atraviesan las mujeres en sus ámbitos laborales y de representación.

ATE concientizó sobre un tema clave. Foto: ATE San Luis.

A través de un comunicado oficial emitido tras la convocatoria, desde la organización subrayaron la necesidad de vincular la agenda de género con los derechos laborales: “No hay libertad sindical sin mujeres libres. No hay justicia social sin justicia de género”, remarcaron.

ATE repudió "el silencio institucional". Foto: ATE San Luis.

Asimismo, el sindicato sostuvo que cada hecho de violencia contra una trabajadora interpela y compromete al conjunto del movimiento obrero organizado. En esa línea, reafirmaron que los derechos conquistados no se negocian y cerraron la jornada bajo las consignas históricas del movimiento feminista: “¡Ni una menos, vivas nos queremos! ¡Si tocan a una, nos organizamos todas!”.