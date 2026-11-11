ATE exigió un bono de fin de año para los municipales y denunció trato discrecional

El Consejo Directivo Provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), encabezado por el secretario general Luis Fernando Gatica, presentó una nota formal dirigida al gobernador de la Provincia, Claudio Poggi, para manifestar su extrema preocupación ante la grave crisis socioeconómica que atraviesa el territorio provincial y exigir la urgente implementación de medidas financieras destinadas a garantizar el pago de un bono de fin de año para las trabajadoras y los trabajadores municipales.

En el texto entregado en la gobernación, el sindicato advirtió que la compleja situación inflacionaria ha pulverizado el poder adquisitivo de los salarios estatales y municipales, cuyos haberes se encuentran profundamente rezagados frente al constante incremento de los precios de los alimentos, los servicios públicos y los bienes de primera necesidad.

Ante este escenario crítico, desde ATE señalaron que las familias trabajadoras municipales enfrentan una verdadera emergencia económica y alimentaria, lo que torna imperiosa una recomposición de sus ingresos y el otorgamiento de un paliativo económico que les permita afrontar los gastos adicionales de diciembre.

Asimismo, la entidad gremial reconoció el impacto de los recortes en las transferencias por coparticipación y el ahogamiento financiero que sufren los municipios debido al ajuste impulsado por el Gobierno Nacional sobre las provincias.

No obstante, cuestionaron que en San Luis dicho ajuste se haya profundizado al punto de evidenciar la existencia de fondos millonarios destinados de manera discrecional. Según detallaron en el reclamo, existen antecedentes concretos de asistencia financiera que demuestran que hay recursos suficientes, pero advirtieron que la ayuda parece limitarse a aquellos municipios que mantienen acuerdos políticos o pertenecen al mismo espacio partidario.

Como ejemplo de ello, el gremio mencionó los millonarios aportes girados a la Municipalidad de San Luis, detallando transferencias por 5.900 millones de pesos durante el año 2024 a través de distintos decretos provinciales (como los giros de 1.200 millones en enero, febrero, marzo y mayo, y de 1.100 millones en julio), además de un desembolso de 3.000 millones de pesos concretado el 15 de abril de 2026. Tomando como referencia esta última asistencia, ATE sostuvo que existe capacidad financiera concreta para afrontar el pago de un bono de fin de año de 500.000 pesos para la totalidad de los municipales provinciales.

Por último, la organización sindical consideró que no adoptar medidas de esta naturaleza constituye un claro acto de discriminación hacia el resto de los municipios y comunas cuyos habitantes y trabajadores padecen las mismas urgencias económicas.

En consecuencia, exigieron al primer mandatario provincial la asignación urgente de partidas presupuestarias extraordinarias para todos los municipios orientadas a garantizar la recomposición salarial y el bono, así como la aplicación de criterios de equidad, igualdad y transparencia en la distribución de los fondos provinciales para poner fin de manera inmediata a cualquier trato discriminatorio.