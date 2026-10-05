ATE ratificó la denuncia contra la Municipalidad por prácticas antisindicales

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó formalmente este viernes 2 de octubre, en la Dirección de Relaciones Laborales, la denuncia contra la Municipalidad de la Ciudad de San Luis por prácticas desleales, conductas antisindicales y discriminación en las recategorizaciones del personal. Durante la audiencia oficial, de la que participaron referentes gremiales encabezados por el secretario general Fernando Gatica junto a representantes de la comuna, el sindicato sostuvo que numerosos trabajadores han sido marginados de los procesos de ascenso únicamente por su afiliación y activismo sindical.

Ante las arbitrariedades observadas en el sector público municipal, la representación gremial solicitó formalmente la nómina completa de los empleados recategorizados durante el corriente año 2026 detallando su respectiva afiliación sindical, el plan de futuras recategorizaciones y el estado de situación de los afiliados a ATE.

Desde la organización sindical remarcaron con firmeza que las recategorizaciones constituyen un derecho estipulado por estatuto y bajo ningún punto de concepto deben interpretarse como una concesión graciosa, un favor político o un mecanismo de chantaje.

Por su parte, los representantes legales del Ejecutivo municipal y el área de espacios verdes señalaron que las modificaciones escalafonarias responden a evaluaciones individuales y que existe un porcentaje de agentes ya recategorizados mientras se continúa analizando el resto de los legajos, al tiempo que mencionaron el marco de la ley de emergencia financiera.

Tras escuchar a las partes intervinientes y evaluar los planteos, la Autoridad Administrativa Laboral resolvió intimar a la Municipalidad de San Luis para que en el plazo de cinco días hábiles acredite y presente la totalidad de la documentación requerida.

Asimismo, las actuaciones pasaron a cuarto intermedio hasta el próximo martes 13 de octubre a las 10:00 horas, quedando las partes debidamente notificadas en el mismo acto.