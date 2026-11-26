Poggi al centro, sonriente, rodeado por sus subalternos: Víctor Moriñigo, Charly Pereira, Eugenia Gallardo y Alberto Leyes entre otros.

Hay prioridades que se explican solas. En un salón de Las Chacras, el bloque de legisladores de Claudio Poggi celebró la renuncia de Joaquín Beltrán con espumante y cortes selectos a la parrilla. A pocos kilómetros, en Balde, unas 20 familias intentaban entender qué había pasado y cómo volver a empezar después de la inundación.

La renuncia del legislador no fue una sorpresa: él mismo había anticipado que dejaría su banca. El fiscal José Olguín, además, había pedido por segunda vez su desafuero. Pero para el oficialismo hubo motivo de brindis y foto sonriente.

En Balde, mientras tanto, la información oficial apuntaba al desborde de una represa privada. La tranquilidad no llegaba con el comunicado: el agua seguía avanzando y los vecinos necesitaban respuestas y asistencia.

La postal del festejo fue nocturna. A las 10 de la mañana del jueves, cuando Poggi llegó a Balde, los videos mostraban otra escena. El contraste también quedó servido: espumante en Las Chacras y familias tratando de recomponer sus vidas en Balde.