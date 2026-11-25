"Humilde". Poggi, sin reparos, se comparó con el Papa. Le falta imitarlo en los aspectos sociales y en la mirada a los que más necesitan.

Una reciente publicación en redes sociales del gobernador, Claudio Poggi, en la que comparó su programa de entrega de bicicletas con un encuentro mantenido por el papa León XIV en El Vaticano, abrió un fuerte debate sobre el uso de la figura papal y el rumbo económico y social de la provincia.

En su mensaje, el mandatario provincial recordó el reciente paso del Sumo Pontífice por la Argentina y citó una audiencia celebrada en Roma con la Unión Ciclista Internacional y Cáritas, donde se donaron rodados a jóvenes vulnerables.

A partir de allí, Poggi trazó un paralelismo directo con su gestión: “En San Luis trabajamos para que cada familia pueda realizarse con su techo propio, cada familia pueda acceder a un puesto de trabajo y para que nuestros chicos, con sus TuBis, como nos enseña el Papa, tengan un medio útil de desplazamiento sencillo y un estilo de vida saludable”.

La comparación generó inmediatas objeciones desde sectores opositores y críticos de la administración provincial, quienes calificaron la postura del mandatario como una apropiación oportunista de una referencia espiritual para respaldar una gestión alejada de los postulados centrales de la Doctrina Social de la Iglesia.

Los ejes del contraste entre el discurso y la gestión

Quienes cuestionan el paralelismo sostienen que el mensaje de León XIV en lo que va su pontificado y lo que fue su reciente visita al país, abarca definiciones estructurales en materia económica, educativa y social que contrastan con las políticas aplicadas en San Luis durante los últimos tres años:

Economía, empleo y dignidad: durante su paso por la Argentina, el Pontífice sostuvo que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, advirtiendo contra la reducción del éxito a la rentabilidad y reivindicando el trabajo como fuente de dignidad. Por el contrario, en la provincia se registró una marcada pérdida de puestos de trabajo y un deterioro del poder adquisitivo que golpean especialmente a los sectores más humildes.

Educación y futuro de los jóvenes: el Papa instó a fortalecer la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación para evitar que los jóvenes se vean obligados a emigrar. Frente a ello, los cuestionamientos apuntan a que, pese a haber declarado al 2026 como el “Año de la Educación”, el Ejecutivo provincial acompaña las políticas nacionales de recorte presupuestario en el área sin traducir el lema en mejoras sustanciales para el sistema educativo local.

Diálogo institucional y polarización: tanto en sus discursos públicos como en el vuelo de regreso a Roma, León XIV llamó a superar las divisiones, cuidar la palabra y evitar el lenguaje violento. Los detractores de Poggi contrastan ese llamado a la concordia con la dinámica política provincial, a la que acusan de sostener un discurso confrontativo, perseguir a quienes piensan distinto y atribuir de manera sistemática las dificultades actuales a la gestión anterior.

Acompañamiento a sectores vulnerables: en sus visitas al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, el líder de la Iglesia Católica remarcó que una sociedad se mide por el modo en que asiste a quienes más ayuda necesitan, haciendo especial hincapié en la dignidad de las personas con discapacidad. En San Luis, organizaciones y familias vinculadas a la discapacidad vienen advirtiendo sobre las crecientes dificultades y recortes para acceder a prestaciones, insumos y asistencia elemental.

De este modo, mientras el oficialismo busca asociar sus políticas públicas de movilidad y vivienda con los valores promovidos desde el Vaticano, las críticas coinciden en señalar una profunda brecha entre las declaraciones del gobernador en redes sociales y la realidad socioeconómica que atraviesa la provincia.