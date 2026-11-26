La ratificación de la suspensión por un año de la presidenta de la Liga Sanluiseña de Fútbol, Laura Vanina Sánchez, fue comunicada en el Boletín N° 6980 de AFA y fue la respuesta de un recurso de apelación que planteó la dirigente, que actualmente ocupa el cargo de presidenta del Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis.

La dura sanción que pesa sobre Sánchez fue por desobedecer una inhabilitación de tres meses que Consejo Federal le había impuesto por no cumplir con las reglamentaciones de AFA.

Y, debido a que, pese a estar apartada de sus funciones siguió adoptando medida que obstaculizaron el normal desarrollo de las atribuciones de los responsables interinos de la Liga, como por ejemplo el movimiento de las cuentas bancarias. Por eso fue denunciada y sancionada por el término de un año.

Sánchez intentó revertir la sanción, pero el Tribunal de Apelaciones se pronunció con un revés para sus intenciones.

El organismo al fundamentar su resolución, señaló que la conducta así acreditada no se reduce a una diferencia de criterio con las autoridades interinas. "Al haber condicionado un trámite necesario para la gestión financiera de la Liga, la recurrente ejerció de hecho una función de dirección que tenía vedada y obstaculizó la actuación de quienes se encontraban habilitados para conducir la entidad", dice el fallo.

La conducta -continúa- configura el quebrantamiento previsto específicamente en el artículo 253 y la desobedncia de la resolución que dispuso la suspensión.