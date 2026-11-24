Con récord nacional y 18 medallas de oro, San Luis pisa fuerte en el Nacional de Pesas
En apenas dos jornadas en Concordia, cuatro atletas puntanos se consagraron campeones. Álvaro Matricardi logró nueve preseas doradas y una nueva marca argentina en Sub-17.
La delegación de San Luis atraviesa un presente inmejorable en el Campeonato Nacional de Levantamiento Olímpico de Pesas 2026, certamen que se disputa hasta el sábado 28 de noviembre en Concordia, Entre Ríos. Cumplidas las primeras dos jornadas de actividad, los representantes provinciales ya cosecharon 18 medallas de oro, cuatro títulos nacionales y un récord argentino.
El contingente puntano, conformado por 15 integrantes entre deportistas, técnicos y autoridades, es guiado por los entrenadores Andrés Yonzo, Sebastián Steinbreger y Mauricio Sosa. Además, la provincia tiene presencia institucional a través de la jueza nacional Anaí Morales y de Luz Ojeda, quien integra el equipo organizador del torneo.
Un martes histórico para Matricardi
La nota más destacada de la segunda jornada la dio Álvaro Matricardi Lewandowski, representante de AY Levantamiento y de la Asociación Civil de Pesas San Luis. En la división hasta 70 kilogramos, el joven pesista levantó 112 kilos en arranque y 139 kilos en envión para redondear un total olímpico de 251 kilos.
Esa marca en envión le permitió establecer un nuevo récord nacional en la categoría Sub-17. Con semejante registro, Matricardi se subió a lo más alto del podio por triplicado: se consagró campeón nacional en Sub-17, Sub-20 y Absoluta, sumando nueve preseas doradas en un solo día.
Un arranque a puro oro
El camino triunfal había comenzado en la jornada inaugural, donde tres pesistas puntanos dominaron sus respectivas categorías al imponerse en arranque, envión y total olímpico. Fidel Zeballos (Tilisarao), Valentín Roth y Alejo conquistaron tres medallas de oro cada uno para aportar las primeras nueve conquistas de la delegación.
En ese mismo debut, Gastón Prado completó una meritoria labor al ubicarse en el cuarto puesto de la categoría absoluta hasta 65 kilogramos.
Cómo sigue la agenda puntana
Con la mitad del certamen por delante, San Luis buscará ampliar su medallero en el cierre de la competencia en suelo entrerriano:
Miércoles 25 de noviembre: Será el turno de Tiago Dieguez y de la merlina Carolina Morán (Merlo).
Jueves 26 de noviembre: Saldrá a la tarima Agustín Escudero Lacoste.
Viernes 27 de noviembre: Competirá Martín Mera.
Sábado 28 de noviembre: Mitjhi Haydeé Mera bajará el telón para la delegación provincial en la jornada de clausura.
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