La provincia, en el podio nacional. Foto: gentileza Mauricio Sosa.

La delegación de San Luis atraviesa un presente inmejorable en el Campeonato Nacional de Levantamiento Olímpico de Pesas 2026, certamen que se disputa hasta el sábado 28 de noviembre en Concordia, Entre Ríos. Cumplidas las primeras dos jornadas de actividad, los representantes provinciales ya cosecharon 18 medallas de oro, cuatro títulos nacionales y un récord argentino.

Orgullo total, con sello de "campeón". Foto: gentileza Mauricio Sosa.

El contingente puntano, conformado por 15 integrantes entre deportistas, técnicos y autoridades, es guiado por los entrenadores Andrés Yonzo, Sebastián Steinbreger y Mauricio Sosa. Además, la provincia tiene presencia institucional a través de la jueza nacional Anaí Morales y de Luz Ojeda, quien integra el equipo organizador del torneo.

Talento, fuerza y disciplina. San Luis pesa fuerte en el país. Foto: gentileza Mauricio Sosa.

Un martes histórico para Matricardi

La nota más destacada de la segunda jornada la dio Álvaro Matricardi Lewandowski, representante de AY Levantamiento y de la Asociación Civil de Pesas San Luis. En la división hasta 70 kilogramos, el joven pesista levantó 112 kilos en arranque y 139 kilos en envión para redondear un total olímpico de 251 kilos.

Hombres de acero. Los puntanos representaron muy bien a la provincia. Foto: gentileza Mauricio Sosa.

Los atletas tienen un presente arrollador y un futuro tremendo. Foto: gentileza. Mauricio Sosa.

Esa marca en envión le permitió establecer un nuevo récord nacional en la categoría Sub-17. Con semejante registro, Matricardi se subió a lo más alto del podio por triplicado: se consagró campeón nacional en Sub-17, Sub-20 y Absoluta, sumando nueve preseas doradas en un solo día.

Orgullo total. Los jóvenes deportistas marcaron huella puntana en Entre Ríos. Foto: gentileza Mauricio Sosa.

Un arranque a puro oro

El camino triunfal había comenzado en la jornada inaugural, donde tres pesistas puntanos dominaron sus respectivas categorías al imponerse en arranque, envión y total olímpico. Fidel Zeballos (Tilisarao), Valentín Roth y Alejo conquistaron tres medallas de oro cada uno para aportar las primeras nueve conquistas de la delegación.

Medalla al cuello, talento en la sangre. La delegación puntana brilló. Foto: gentileza Mauricio Sosa.

En ese mismo debut, Gastón Prado completó una meritoria labor al ubicarse en el cuarto puesto de la categoría absoluta hasta 65 kilogramos.

Múltiples medallas. Foto: gentileza Mauricio O

Cómo sigue la agenda puntana

Con la mitad del certamen por delante, San Luis buscará ampliar su medallero en el cierre de la competencia en suelo entrerriano:

Miércoles 25 de noviembre: Será el turno de Tiago Dieguez y de la merlina Carolina Morán (Merlo).

La provincia deslumbró con sus atletas. Foto: gentileza Mauricio Sosa.

Jueves 26 de noviembre: Saldrá a la tarima Agustín Escudero Lacoste.

Viernes 27 de noviembre: Competirá Martín Mera.

Un recibimiento de gloria. Foto: gentileza Mauricio Sosa.

Sábado 28 de noviembre: Mitjhi Haydeé Mera bajará el telón para la delegación provincial en la jornada de clausura.