En Buenos Aires, durante el Torneo “Leyenda” que reunió a jugadoras de pelota paleta de distintas partes de Argentina y Uruguay, Emilia Villegas, con tan solo 14 años, jugó en Primera A.

Lo hizo junto a la entrerriana Alma Lardit y el resultado fue más que satisfactorio ya que se consagraron campeonas de la máxima categoría venciendo a jugadoras consagradas y recientemente integrantes de la Selección Argentina. En el camino de cinco partidos, superaron a la dupla que conformó “Popi Pinto” y a otra compuesta por Lucía Lumini

En la categoría menor, las puntanas Angie Collado y Celene Salinas también se consagraron campeonas. Celene tuvo una doble satisfacción: fue elegida como revelación del torneo.

Celene Salina y Angie Collado

En Vicuña Mackenna

Salvador Villegas, de apenas 9 años, junto a su compañera Santina, de Córdoba, de 11 años, llegaron a la final de la categoría B, quedándose con el subcampeonato en la divisional sexta.

Y, en la máxima categoría cordobesa, el puntano “Gere” Peche se consagró campeón junto a su compañero.

En la máxima competencia

Andrés Villegas y Alfredo “Puly” Villegas fueron protagonistas en Buenos Aires, jugando de un certamen que se extendió durante tres días.