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Pelota paleta: San Luis participó del Campeonato Argentino de Damas

En el certamen, que se desarrolló en Puerto Madryn, compitieron alrededor de 90 jugadoras de 12 provincias.

Por redacción
| Hace 4 horas

Una delegación de jugadoras de pelota paleta de San Luis, participó del quinto Campeonato Argentino de Primera División que se llevó a cabo en Puerto Madryn (Chubut), el pasado fin de semana extra largo. El seleccionado puntano desplegó en líneas generales una buena actuación en un torneo que reunió a las mejores exponentes del país.

 

El equipo San Luis “A”, conformado por Celene Salinas y Emilia Villegas, finalizó en 6° puesto. Una de las novedades en este nivel, que fue Salinas fue considerada como la revelación del certamen.

 

Por su parte, el San Luis “B”, integrado por Gimena Salinas, Angy Collado y Marina Arce, terminó en el puesto 12.

 

En total participaron 24 parejas (cerca de 90 jugadoras) correspondientes a 12 federaciones o provincias. El representativo de Tucumán se consagró campeón, que venció a San Luis “A “, en cuartos de final. De esta forma se adjudicó la Copa “Malvinas Argentinas”.

 

El responsable técnico del seleccionado puntano fue Mariano Gómez.

 

El Argentino tuvo como escenario el trinquete de Club Ferrocarril Patagónico que por primera vez recibió un torneo de esta envergadura que surgió en 2022 por impulso de la Confederación Argentina de Pelota, “marcando desde entonces una nueva etapa para el crecimiento de la rama femenina de este deporte en el país”, destacó el diario El Chubut.
 

 

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