El trabajo que hace San Luis FC con las inferiores ya rindió sus frutos en el equipo de primera, alimentado constantemente por futbolistas hechas en la provincia. Pero el alcance no se agota solo allí sino que desde hace un tiempo el equipo puntano provee de sus valores al seleccionado femenino juvenil.

La nueva covocatoria del seleccionado sub 16 tiene el nombre de Sofía Cassán Burgos, una aguerrida defensora central que se formó desde muy pequeña en las filas del club provincial.

Si bien hace un tiempo que Cassán es observada por los entrenadores de San Luis FC, en los últimos partidos fue convocada por Leandro Páramo para ser parte del plantel de primera como posible reemplazo de Melina Martínez y Alejandra Vaquero, la muy confiable dupla central del equipo.

Por lo visto, Cassán también era seguida por el cuerpo técnico del combinado nacional, que por fin se decidió a convocarla por primera vez con vistas al torneo Sudamericano que se desarrollará el año que viene.

La defensora no será la única representante del cuadro puntano en los entrenamientos en Ezeiza. También fueron convocadas para essta tanda dos jugadoras que hace rato forman parte del radar nacional e incluso ya jugaron torneos internacionales como Emeremy Dela Hanty y Luisina Destefanis.