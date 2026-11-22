En una carrera muy emotiva que quedará entre las más entretenidas del año, Franco Colapinto repitió su mejor resultado en Fórmula 1 y terminó sexto en el Gran Premio de Las Vegas, lo que le permitió volver a sumar puntos y quedar en el puesto 12 en el campeonato de pilotos, a solo tres puntos de Arvid Lindblad.

Max Verstappen, de Red Bull, se quedó con un triunfo que se definió en la última vuelta con cuatro pilotos en lucha por la victoria. Colapinto largó en la novena posición y tuvo una carrera pendulante en el que fue del sexto al décimo primer puesto. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, terminó en la quinta posición y en un momento disputó el podio.

La punta de la competencia también tuvo variaciones: Verstappen, Hadjar, Norris, Russell y Antonelli estuvieron delante de todos, pero siempre se terminó imponiendo el tetracampeón del mundo.

Un Safety Car que entró en la mitad de la carrera hizo que todos los coches ingresaran a los pits, lo que terminó de beneficiar a Colapinto, quien cambió sus neumáticos y pudo mantenerlos hasta el final.

El argentino se había afianzado en el noveno puesto, pero un insólito choque entre Leclerc y Hamilton lo ayudó a ganar dos lugares más. Una sanción a Leclerc le hizo ganar una posición más.