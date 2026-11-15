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Contra San Lorenzo

San Luis FC perdió de local y se despidió de la lucha por el título

Las puntanas cayeron 2 a 1 en la Villa Deportiva y abrocharon la cuarta derrota seguida. Le queda la última fecha de visitante contra Racing

Por redacción
| Hace 3 horas

San Luis Fútbol Club no pudo cortar la mala racha y perdió 2 a 1 frente a San Lorenzo, en la Villa Deportiva. Crisely Pavón y Luciana Zacmon marcaron los goles de las Santitas, que se llevaron el triunfo como visitantes. Para el local marcó Victoria Vázquez.

 

 

Con esta derrota, las puntanas quedaron fuera de la lucha por el título y alcanzaron cuatro caídas seguidas. Desde el partido en que perdieron contra Boca, no volvieron a ganar.

 

 

El equipo puntano cerrará su participación en la última fecha, cuando visite a Racing.

 

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