Una derrota ante Talleres que aleja a San Luis FC de la punta

El gran partido que tuvo la arquera Micheel Rengifo –con un penal atajado en el primer tiempo- no alcanzó para mantener el cero en el arco de San Luis FC, que perdió un partido trascendental en la lucha por la punta del torneo 2 a 0 ante Talleres de Córdoba, que se encaramó como escolta en compañía de Banfield.

Al inicio del partido, las puntanas y las cordobesas compartían el segundo puesto con 24 puntos, a cinco de Boca que había goleado a SAT por 5 a 0 y se consolidó en la punta. La esperanza, entonces, era acortar la distancia con las Xeneixes, pero las chicas de San Luis FC nunca pudieron tener dominio del encuentro.

Así se vio en el primer tiempo, aunque la gran tarea de la arquera visitante impidió que las chicas de Talleres saquen la ventaja. Al penal se sumaros tres atajadas en el área chica y un notable dominio en las salidas a cortar centros.

Pero el cántaro se rompió a los 6 minutos del segundo tiempo por parte de Yamila Rodríguez, que definió por arriba de Rengifo para poner el 1 a 0. 25 minutos después, al regresar de la pausa de hidratación, la misma delantera puso el segundo para su equipo al aprovechar una salida defectuos de las dirigidas por Leandro Páramo.

La merma en el nivel de San Luis FC en la parte final del torneo lo postergó en la lucha por la punta a falta de dos fechas para el final. Las puntanas quedaron a cinco puntos de Boca y a tres de Talleres y Banfield.