Acusan a una mujer de obligar a su hija de 12 años a generar contenido sexual

Acusada de obligar a su hija a ser parte de charlas y situaciones de contenido sexual adulto, una mujer fue imputada por “Corrupción de menores agravada por ser la víctima menor de 13 años” y no podrá salir de la provincia, aunque la Justicia no dictó una orden de alejamiento ni le impuso la prisión preventiva.

El grave delito que enfrenta la imputada se ventiló en una audiencia en la que se observaron las conductas que habrían afectado el desarrollo psicosexual de la menor, que tenía 12 años cuando comenzó a ser obligada por su madre a tener conversaciones, producir imágenes y otras situaciones de orden sexual.

La denuncia fue realizada por el padre de la joven, quien dijo que las primera acciones ilícitas se produjeron después de su separación con la acusada. Además, el hombre pidió por la resguarda de su otra hija, que actualmente tiene 10 años y, como la víctima, quedó a su cargo tras los hechos.

La fiscal adjunta Marisol Boschi sostuvo que estas conductas se habrían producido de manera reiterada y que la madre, “quien debía garantizar el cuidado y la protección de su hija”, habría promovido la exposición a contenidos y comportamientos propios de la sexualidad adulta. Sin embargo, no pidió que la mujer cumpla prisión preventiva.

La investigadora además propuso como prueba el testimonio de la nena en Cámara Gesell y un informe psicológico que indicó que la adolescente dio un discurso creíble y encontró malestar emocional, tristeza y preocupación por conflictos familiares.

Pese a que la defensora adjunta de Niñez y Adolescencia, Belén Suárez, solicitó una prohibición de acercamiento de la madre hacia su hija durante 60 días, la jueza Luciana Banó negó esa solicitud e indicó que debe resolverse en el fuero de Familia.