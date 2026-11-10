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Juana Koslay

Un auto volcó en la autopista Los Puquios y su conductor fue trasladado al hospital

El hombre, de 49 años, viajaba hacia San Luis. Según su relato, perdió el control del vehículo tras el estallido de una rueda.

Por redacción
| Hace 3 horas

Un Renault Mégane volcó en la autopista Los Puquios, a la altura del sector donde está ubicada la bicicleta. Su conductor, un hombre de 49 años que circulaba desde El Trapiche hacia la ciudad de San Luis, fue trasladado al Hospital Central Ramón Carrillo para una evaluación.

 

 

Según informó Cadena Líder 89.9, el automovilista manifestó que una rueda reventó y le hizo perder el control del vehículo, que terminó fuera de la calzada, con las cuatro ruedas hacia arriba.

 

 

Cuando llegó el personal policial, el hombre estaba fuera del auto, sentado sobre una piedra al costado de la ruta. Personal de emergencias lo asistió y lo trasladó al hospital por precaución, debido a la magnitud del vuelco.

 

 

La información difundida no precisó si sufrió lesiones ni cuál era su estado de salud.

 

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