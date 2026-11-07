  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

17°SAN LUIS - Sabado 07 de Noviembre de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

17°SAN LUIS - Sabado 07 de Noviembre de 2026

EN VIVO

Tragedia vial

Tremendo accidente en Juana Koslay le costó la vida a un joven

El automóvil, un Volkswagen Gol rojo impactó contra una gruesa columna ubicada al costado de la ruta 20, a pocos metros del Ave Fénix. Al parecer, antes del choque, el rodado dio varios trompos. 

Por redacción
| Hace 4 horas
El rodado quedó muy averiado a raíz del impacto. Se cree que dio varios trompos antes del choque.

Un joven de unos 25 años perdió la vida de manera trágica y violenta en la avenida del Viento Chorrillero, en Juana Koslay, a la altura de la calle Los Retamos, a pocas cuadras del Ave Fénix. El hecho se produjo alrededor de las 7 de la mañana del sábado 7 de noviembre.

 

 

El fuerte impacto quedó evidenciado en la manera en que quedó el Volkswagen Gol rojo que conducía el malogrado automovilista, que aparentemente iba solo en el coche. El rodado se estrelló contra una columna muy gruesa que está al costado del camino.

 

 

El automóvil iba hacia el este cuando perdió el control y, según pudieron observar los peritos en la ruta, realizó un trompo que terminó contra la pared. La víctima fatal, que sería vecino de Potrero de los Funes, fue asistido por la ambulancia que lo trasladó al hospital de Juana Koslay, pero falleció en el camino.

 

 

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo