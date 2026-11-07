Tremendo accidente en Juana Koslay le costó la vida a un joven

El rodado quedó muy averiado a raíz del impacto. Se cree que dio varios trompos antes del choque.

Un joven de unos 25 años perdió la vida de manera trágica y violenta en la avenida del Viento Chorrillero, en Juana Koslay, a la altura de la calle Los Retamos, a pocas cuadras del Ave Fénix. El hecho se produjo alrededor de las 7 de la mañana del sábado 7 de noviembre.

El fuerte impacto quedó evidenciado en la manera en que quedó el Volkswagen Gol rojo que conducía el malogrado automovilista, que aparentemente iba solo en el coche. El rodado se estrelló contra una columna muy gruesa que está al costado del camino.

El automóvil iba hacia el este cuando perdió el control y, según pudieron observar los peritos en la ruta, realizó un trompo que terminó contra la pared. La víctima fatal, que sería vecino de Potrero de los Funes, fue asistido por la ambulancia que lo trasladó al hospital de Juana Koslay, pero falleció en el camino.