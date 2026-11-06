El enojo de la militancia libertaria por las versiones sobre el Congreso juvenil

Hay un enojo que se siente en las filas de los militantes de La Libertad Avanza en San Luis. Y tiene nombre, tiene voz y tiene testimonio. Es el de Leonardo Santoro, joven integrante de la Juventud Libertaria, que decidió poner en palabras lo que muchos jóvenes dicen en los grupos, en las reuniones, en los viajes. Santoro lo dice así, sin vueltas: "Lo están manejando los pibes nomás".

Para él y para los militantes que representa, el rumor de que el Congreso Federal de La Libertad Avanza que se hace este sábado en la capital es un evento de Claudio Poggi les duele porque les roba el trabajo. Porque cuando se instala esa versión, se borra todo lo que hicieron los jóvenes para que este Congreso exista. Se borran las llamadas, las listas, los viajes, la plata puesta del propio bolsillo, las horas después del trabajo o después de estudiar. Se borra la militancia de verdad.

En el texto que hizo circular Santoro, el enojo aparece con claridad. Denuncia que el oficialismo provincial ha puesto toda su maquinaria institucional a disposición de un encuentro que es estrictamente partidario. Y señala la paradoja que más les molesta a los jóvenes: que mientras en los discursos se celebra que el territorio haya abandonado su estructura feudal, en la práctica la organización termina mostrando la fusión entre la gestión de gobierno y el partido, donde los recursos de los ciudadanos ofician como soporte de un mitin partidario.

Santoro lo plantea como una crítica desde adentro, no desde afuera. Lo dice como militante, como uno de los que está poniendo el cuerpo. Para él, lo que se está blindando no es una idea ni una militancia, sino un acto con aparato, con logística oficial y con oradores que llegan desde el poder. Y eso, dice, deja afuera a los que sostienen la bandera libertaria en cada departamento, en cada pueblo, sin cargos ni sueldos del Estado.

Ese es el centro del enojo que describe Santoro. Que los pibes son los que lo manejan, los que lo arman, los que lo empujan desde abajo, pero que en la imagen que queda dando vueltas parece que lo manejara otro. Que el esfuerzo de la Juventud Libertaria quede tapado por la idea de que esto es un evento de Poggi.