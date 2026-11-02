Desarrollaron un diagnóstico sobre las materias troncales en la educación nocturna

Los estudiantes plantearon la necesidad de contar con dispositivos de apoyo. El grupo está conformado por Maximiliano, Florencia, Analía, Lucas y Juan. Foto: gentileza.

Estudiantes de 3° “A” de la modalidad nocturna del Colegio N° 3 “Tomás Baras” llevaron adelante un minucioso trabajo de investigación para visibilizar la realidad educativa que atraviesan los adultos que deciden retomar sus estudios.

A través de encuestas y entrevistas a alumnos, egresados y docentes, el grupo advirtió que las materias troncales —como matemática y lengua— suelen verse desplazadas por la implementación de proyectos, lo que genera importantes baches académicos a la hora de afrontar el ingreso a la universidad o los estudios terciarios.

Desde el curso señalaron que, si bien las normativas vigentes contemplan marcos generales para el desarrollo pedagógico, muchas veces se presentan contradicciones entre los contenidos básicos impartidos y las exigencias reales con las que se encuentran los estudiantes al egresar.

En este sentido, remarcaron la necesidad de contar con dispositivos de apoyo y talleres específicos similares a los que se implementan en las escuelas diurnas, con el fin de garantizar trayectorias educativas sólidas e igualitarias.

Tras finalizar el proyecto y mantener tratativas iniciales con el Ministerio de Educación, los alumnos destacaron que cursar en la nocturna implica derribar prejuicios sociales vinculados a los tiempos y las edades de aprendizaje.

Con las inscripciones abiertas en la institución, el mensaje del curso es claro: el esfuerzo colectivo busca revalorizar el rol de la escuela nocturna y demostrar que, con contención y acompañamiento institucional, la terminalidad educativa es un derecho posible para todos.

“No todas las personas tienen las mismas realidades. Estaría bueno que también se concientice eso y que las personas que quieren seguir estudiando lo hagan, que no hay un límite de tiempo. No es un fracaso dejarlo y volver a intentar. Fracasar es no intentarlo de vuelta”, remarcaron.