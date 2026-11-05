Todo listo para Experiencia del Cuyum, la gran feria del vino

Eduardo Ballejos, Elizabeth Figueroa e Irene Benegas, referentes de Cepa Puntana, brindaron todos los detalles de una propuesta que hace historia. Foto: El Diario.

El vino en la boca traza un recorrido imposible de describir con palabras. Comprende el carácter de la tierra, los secretos del viento, la pasión con la que se elabora cada copa. Ese viaje se redescubre en incontables detalles que dibujan nuevas huellas en el paladar. Y en la historia misma. Porque la bebida, sublime desde hace siglos, acompaña los mejores momentos y en San Luis tiene un sello característico, de una latitud que marca el pulso del devenir colectivo.

Cepa Puntana, un grupo de comunicadores del vino, se encarga de documentar, aquí y ahora, el recorrido de la vid, y lleva a otros la aventura de descubrir sabores, texturas y aromas que quedan grabados para siempre. En ese sentido, integrantes del espacio brindaron una conferencia de prensa para dar a conocer dos propuestas que se desarrollarán este sábado 7 de noviembre: la segunda edición de “Experiencia del Cuyum” y la instancia formativa "Vino en Foco".

Experiencia del Cuyum

Eduardo Ballejos, Irene Benegas y Elizabeth Figueroa, referentes de Cepa Puntana, dialogaron con la prensa para repasar los detalles de este hito de la agenda regional.

“Queremos acercar el vino a todo el mundo, porque tiene que ser así; el vino siempre fue un convocante en la mesa familiar y queremos volver a las raíces”, expresaron durante la presentación, resaltando el perfil federal de la convocatoria, que reunirá a más de 30 bodegas de distintos puntos del país, con especial presencia de productores de Cuyo, Córdoba y Salta.

La “Experiencia del Cuyum” fue declarada recientemente de Interés Cultural por el Honorable Concejo Deliberante de San Luis, consolidándose como la cita vitivinícola más importante del centro del país.

El encuentro tendrá lugar a las 21 horas en las instalaciones del Cine Teatro San Luis. La propuesta incluye una degustación ilimitada con más de 100 etiquetas en exhibición, la entrega de una copa de obsequio para el recorrido por los stands, interacción directa con sommeliers en cada espacio, gastronomía regional a cargo de Beto Neira —con un bocadillo de bondiola braceada— y espectáculos de música y arte en vivo.

Las entradas anticipadas tienen un valor promocional de 37.000 pesos y se pueden adquirir a través de la plataforma entradaticket.com o mediante el alias cepapuntana. En puerta el costo será de 40.000 pesos.

Desde la organización destacaron el esfuerzo por mantener tarifas accesibles que permitan democratizar el acceso a la cultura enológica y visibilizar el trabajo de los pequeños viticultores locales y regionales frente a la industria tradicional.

Vino en Foco

En paralelo, la jornada del sábado ofrecerá una instancia técnica y de capacitación a partir de las 12 horas en Takuá Hotel Serrano, en la ciudad de La Punta. Se trata del taller “Vino en Foco: Malbec y Terroir”, guiado por el especialista Mariano Fresco, donde se analizarán y catarán las expresiones de esta cepa en regiones destacadas como Agrelo, Las Compuertas, Los Chacayes y Gualtallary.

El arancel para esta capacitación es de 20.000 pesos para estudiantes de sommelier y carreras afines, y de 40.000 pesos para el público general. Dado que los cupos son limitados, las reservas y consultas se gestionan a través del número 2664-569298.

Vino en Foco, una propuesta imperdible. Foto: Cepa Puntana.

Detrás de cada copa que se alce este sábado no solo habrá notas de cata, cuerpo o acidez; habrá historias de tierra adentro, manos trabajadoras y el susurro del viento cuyano colándose entre las hileras.

En una provincia que escribe con orgullo su propia tradición vitivinícola, la propuesta es simple y profunda: celebrar el renacimiento constante de una identidad y dejar que el paladar guarde la memoria de una noche donde San Luis, sorbo a sorbo, se vuelve el alma del vino.