Invitan a una jornada para conocer el modelo de la Escuela Generativa Nueva Humanidad

La escuela tiene una trayectoria muy importante y plantea una mirada clave de la educación. Foto: internet/Guillermo Villa.

La Escuela Generativa Nueva Humanidad, ubicada en el predio del Parque Nativo en Potrero de los Funes, llevará a cabo la actividad “Una tarde para conocer Nueva Humanidad”. La iniciativa está orientada a familias que buscan vacantes para el nivel primario de cara al ciclo lectivo 2027, abarcando tanto el ingreso a primer grado como el resto de los niveles.

El encuentro se desarrollará el próximo viernes 13 de noviembre, de 16:00 a 18:00. Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer las instalaciones, interactuar con los docentes y participar en talleres pedagógicos que ponen el eje en la enseñanza a través de proyectos, el cuidado de la convivencia y la relación directa con el medio ambiente.

La propuesta busca brindar un espacio directo de encuentro donde los padres e hijos puedan vivenciar la metodología de trabajo del establecimiento. La institución ofrece educación de nivel primario en turno tarde y nivel secundario con orientación en Ciencias Naturales. Por razones de organización y espacio, la asistencia requiere inscripción previa comunicándose al 2665-044279.