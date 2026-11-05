  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

18°SAN LUIS - Jueves 05 de Noviembre de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

18°SAN LUIS - Jueves 05 de Noviembre de 2026

EN VIVO

Potrero de los Funes

Invitan a una jornada para conocer el modelo de la Escuela Generativa Nueva Humanidad

La institución abrirá sus puertas a la comunidad para visibilizar sus propuestas pedagógicas basadas en el aprendizaje por proyectos, los talleres experimentales y el contacto con el entorno natural.

Por redacción
| Hace 1 hora
La escuela tiene una trayectoria muy importante y plantea una mirada clave de la educación. Foto: internet/Guillermo Villa.

La Escuela Generativa Nueva Humanidad, ubicada en el predio del Parque Nativo en Potrero de los Funes, llevará a cabo la actividad “Una tarde para conocer Nueva Humanidad”. La iniciativa está orientada a familias que buscan vacantes para el nivel primario de cara al ciclo lectivo 2027, abarcando tanto el ingreso a primer grado como el resto de los niveles.

 

 

El encuentro se desarrollará el próximo viernes 13 de noviembre, de 16:00 a 18:00. Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer las instalaciones, interactuar con los docentes y participar en talleres pedagógicos que ponen el eje en la enseñanza a través de proyectos, el cuidado de la convivencia y la relación directa con el medio ambiente.

 

 

La propuesta busca brindar un espacio directo de encuentro donde los padres e hijos puedan vivenciar la metodología de trabajo del establecimiento. La institución ofrece educación de nivel primario en turno tarde y nivel secundario con orientación en Ciencias Naturales. Por razones de organización y espacio, la asistencia requiere inscripción previa comunicándose al 2665-044279.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo