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Villa Mercedes

Docentes de la EPA 10 denuncian que pagaron de su bolsillo la jornada de puertas abiertas

En una carta al gobernador Claudio Poggi, el colectivo docente también aseguró que afronta gastos de materiales y viajes de estudio.

Por redacción
| Hace 18 horas

La jornada de puertas abiertas de la Escuela Pública Autogestionada 10 Maestro Escultor Vicente Lucero duró de 7 a 16. Según el colectivo docente, los maestros afrontaron los gastos de organización y cada uno tuvo que pagarse el desayuno y el almuerzo. El episodio motivó una carta abierta al gobernador Claudio Poggi en la que describieron un problema que, aseguran, se repite desde el ingreso de las nuevas autoridades.

 

 

“Hoy somos los docentes quienes estamos sosteniendo la escuela de nuestro bolsillo”, afirmaron en la carta, leída durante un programa radial. Allí señalaron que históricamente los materiales, las actividades y otros gastos de funcionamiento se cubrían con fondos de la institución. “Estamos pagando de nuestro propio sueldo el material para enseñar”, agregaron.

 

 

El reclamo también abarca las salidas educativas. Los docentes dijeron que pagan viajes de estudio y llevan comida para los estudiantes. En la carta cuestionaron que esas actividades les insuman una jornada completa sin que se les reconozca “ni siquiera un día de descanso”.

 

 

Durante la emisión radial se mencionó un decreto que, según los conductores, asignó alrededor de $1.223 millones para el trimestre de julio a septiembre. La carta deja abierta una pregunta concreta sobre esos recursos: quién debía cubrir los gastos de la jornada y por qué, según los docentes, terminaron a cargo del personal.

 

 

El colectivo dirigió el planteo al gobernador. “¿Qué pasó con el cambio que usted prometió en campaña?”, preguntó en la carta. Y cerró con un pedido: “Basta de hacerle pagar al docente lo que le corresponde pagar al Estado”.

 

 

Los textuales provienen de la lectura radial de la carta. El monto se atribuye al programa porque no pude cotejarlo con el decreto original. La transcripción no incluye una respuesta de la administración escolar ni del Gobierno provincial.

 

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