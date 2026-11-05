Piden que el intendente Hissa pague el aumento y el bono de fin de año

Desde este jueves bien temprano, los dirigentes y afiliados de la organización gremial, se manifiestan en las puertas de Serba, en la zona del Puente Blanco de San Luis, exigiendo que el intendente capitalino cumpla con las obligaciones salariales y con la recategorización de todos los trabajadores.

El secretario general de ATE, Fernando Gatica, informó que pusieron en marcha este plan de lucha a los fines de que Gastón Hissa pague lo que corresponde a los trabajadores y para que respete el ámbito de discusión que es la Dirección de Relaciones Laborales debido a que la “Intendencia dejó de asistir”.

“Esperamos una definición urgente, porque no está incumpliendo con la ley”, remarcó Gatica al indicar que Hissa está en una actitud de rebeldía ya que “desoyó una disposición” y “no está justificando como se está recategorizando a los trabajadores, porque denunciamos persecuciones y discriminación”.

“Tras la denuncia de hicimos por el manejo irregular de las recategorizaciones, Hissa desoyó lo que se le pidió y a partir de esta actitud quedamos en libertad de acción para iniciar este plan de lucha hasta que seamos escuchados”, puntualizó el titular de ATE.