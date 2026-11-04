Arte, sustentabilidad e inclusión: alumnos impulsan “Crea Bolsa”

Un desafío cotidiano vinculado al traslado de grandes carpetas de dibujo en la Secundaria de Arte Nº 2 “Nicolás Antonio de San Luis” dio origen a Crea Bolsa, un innovador emprendimiento gestado por estudiantes de sexto año en la capital puntana.

La iniciativa surgió en el marco del programa educativo Aprender a emprender de la organización Junior Achievement, el cual promueve que los jóvenes diseñen y administren proyectos comerciales reales.

La iniciativa inspira. Foto: gentileza.

El producto combina conciencia ambiental, identidad cultural y accesibilidad. Las bolsas son confeccionadas con materiales recuperados e incorporan ilustraciones originales inspiradas en la flora, la fauna y los paisajes provinciales, acompañadas por frases motivadoras y diseños personalizables. Asimismo, con el propósito de fomentar la integración, el equipo incorporó etiquetas y folletos descriptivos impresos en sistema Braille.

Durante el proceso, los alumnos articularon sus saberes técnicos con la gestión de costos, el diseño de prototipos y la vinculación con actores de la comunidad, tales como talleres locales y emprendimientos de exalumnos.

Las bolsas, llenas de arte y conciencia ambiental. Foto: gentileza.

La docente del taller, Paola Torres, destacó el crecimiento exponencial del grupo al transitar desde una inquietud escolar hacia una mirada comprometida con su entorno. Con este recorrido, los estudiantes reafirman que emprender representa una herramienta para visibilizar temáticas clave como el cuidado del planeta, la inclusión y la salud mental.

Según consignó el comunicado de prensa y dossier de Junior Achievement Argentina (San Luis, noviembre de 2026), la propuesta forma parte de las experiencias formativas implementadas este año en más de 300 escuelas del país.

Las bolsas, imperdibles. Foto: gentileza.

En cuanto a la génesis y el sentido del proyecto, los propios alumnos explicaron que la iniciativa surgió porque “quisimos resolver la falta de un soporte cómodo y resistente para carpetas de gran tamaño que contienen el arte de los estudiantes, pero fuimos más allá: atacamos el problema de la contaminación reduciendo residuos textiles e impulsamos el cuidado de la salud mental y emocional”.

Asimismo, reflexionaron sobre el impacto del trabajo colaborativo: “Aprendimos a articular nuestros talentos individuales, dividiendo tareas de diseño, confección y finanzas, y comprendimos que el trabajo colectivo cobra más fuerza cuando compartimos una causa común”.