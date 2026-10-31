Empleo formal privado: San Luis, en el ranking nacional, está en el pelotón de abajo

A casi tres años de haber asumido la administración provincial, la gestión del gobernador Claudio Poggi muestra en materia laboral, como en otros rubros, una realidad que no logra revertirse. Los datos del empleo privado registrado ubican a San Luis en el pelotón de abajo del país.

Según el informe de Fundación Pensar en base a INDEC y MECON, San Luis tiene apenas 94 asalariados registrados privados cada 1.000 habitantes.

El número la coloca en el puesto 13 sobre 24 jurisdicciones, por debajo del promedio de la región central y, lo más sensible, por debajo de sus vecinas de Cuyo. Mientras Mendoza registra 115, San Juan 95 y La Pampa 101, San Luis se queda en 94. La brecha es aún mayor con Córdoba (130) y Santa Fe (137), las dos provincias con las que históricamente San Luis intentó competir en radicación industrial.

En el extremo superior del ranking aparece la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 485 cada 1.000 -un caso atípico por el flujo diario de trabajadores- seguida por Neuquén con 217 por el efecto Vaca Muerta, y las provincias patagónicas con regímenes de promoción: Tierra del Fuego 175, Santa Cruz 152 y Chubut 147.

El dato de San Luis expone el núcleo del problema estructural: la baja generación de empleo privado genuino y registrado. Es el empleo que aporta a obras sociales, que sostiene el consumo local y que financia el sistema previsional. Cuando ese indicador es bajo, crece la dependencia del empleo público y la vulnerabilidad social.

A esta altura de la gestión, con casi tres años de políticas anunciadas para incentivar al sector privado, la realidad laboral que muestra el gráfico es que San Luis no logró despegarse del fondo de la tabla. La foto de una provincia con potencial industrial pero con una tasa de formalidad privada que no logra traccionar.

El desafío para lo que queda del mandato es que ese número deje de ser una estadística y se traduzca en más trabajadores registrados en empresas puntanas.