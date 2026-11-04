Con rifas, frutillas con crema y dos micros llenos: así viajan los puntanos a ver al Papa

A 793 kilómetros de Buenos Aires y a 420 de Córdoba, en San Luis se cuenta con los dedos lo que falta. Llega el domingo y, a medida que pasan las horas, crece el entusiasmo por la histórica visita y muchas puntanas y los puntanos. se organizan en las iglesias, con lo poquito que tienen, para estar ahí.

Lo más lindo está pasando en las parroquias. La Pastoral de Juventud del Obispado contrató dos colectivos y ya están completos. Son alrededor de 100 jóvenes que viajarán desde la provincia para participar de las actividades con el Papa en Buenos Aires. Saldrán el domingo 8 por la tarde y regresarán después de la Vigilia de Jóvenes, el martes 10, y durante la estadía se alojarán en la parroquia Santiago Apóstol, en Núñez, que el Arzobispado de Buenos Aires abrió para recibir a los peregrinos.

Son chicos de la ciudad de San Luis y de localidades como Villa Mercedes, Unión, Villa de la Quebrada y Nogolí, la mayoría de entre 18 y 30 años, que estudian o trabajan y que en algunos casos no tenían cómo pagar un viaje así. Por eso atrás de cada asiento hay una historia chiquita que sostiene la grande. Hubo rifas y ventas de empanadas y postres para reunir el dinero, porque la idea fue que el dinero no dejara a nadie afuera.

Hay una pastoral que vendió casi 200 números de rifa con una pava eléctrica, equipos de mate y bolsones de comida de premio. Otra que en la misa del domingo vendió frutillas con crema y ensaladas de frutas. El pasaje de ida y vuelta cuesta 50 mil pesos e incluye una remera blanca para identificarse entre la multitud.

Brisa Barroso tiene 20 años, es de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y viajará con seis compañeros de ese templo. Dice que con eso les alcanzó para el pasaje. Cuando se supo que al Papa le habían hecho una operación de pulmón, los chicos se asustaron. Tenían miedo de que se suspendiera todo después de tanto esfuerzo. Cuando confirmaron que la visita seguía en pie, del 8 al 11 de noviembre, respiraron.

Y mientras esos dos colectivos se preparan para Buenos Aires y Luján, en cada barrio se está armando lo otro, lo más grande, que es el viaje a Córdoba. Para quienes piensan viajar desde San Luis la cita principal es la misa del martes 10 en la capital cordobesa, a unos 420 kilómetros por ruta, y será el lugar elegido por las puntanas y los puntanos debido a la distancia. Es casi la mitad que Buenos Aires y se puede ir y volver en el día.

El colegio María Auxiliadora viajará a Buenos Aires para el encuentro con el Papa, mientras que el colegio Don Bosco y varias parroquias tienen previsto trasladarse a Córdoba. Entre ellas, la comunidad del Inmaculado Corazón de María del barrio San Martín.

Vecinos del barrio San Martín organizan un viaje en colectivo por el día hacia el predio de FADEA para participar de la histórica misa papal el próximo 10 de noviembre. No es una agencia, son ellos mismos que ponen un colectivo, que salen a las tres de la mañana para estar a las diez en la misa..

Esa información resulta especialmente útil para las fieles de San Luis, de Villa de Merlo y de todo el Valle del Conlara que tienen previsto viajar a Córdoba. Los pasajes en colectivo en servicio semi cama parten desde 59.200 pesos y los de cama ejecutiva desde 73 mil y todavía hay disponibilidad. Son 420 kilómetros de ida y 840 entre ida y vuelta que miles de familias puntanas van a hacer.

Peregrinos a Córdoba

La Arquidiócesis de Córdoba ya relevó a los grupos que van llegando y mencionó a 671 peregrinos de San Luis anotados de manera formal, a los que se suman todos los que van por su cuenta sin anotarse en ningún lado. Es que San Luis no será sede, pero tendrá un rol clave porque miles de peregrinos cruzarán San Luis para ver al Papa en Córdoba y la policía puntana ya trabaja junto a Córdoba y otras seis provincias en el operativo de seguridad.

Protagonistas de la histórica visita

En medio de todo eso hay dos puntanos que ya son parte de la visita sin haber viajado todavía. Tomás Valentín Gómez tiene 27 años, es puntano y trabaja contrarreloj en la confección de las vestiduras litúrgicas que utilizará el Papa León XIV durante las celebraciones en Buenos Aires y Córdoba. Ya había hecho ornamentos para una visita papal a Lourdes. Y Mateo Sosa, de La Punta, que estudia Folklore en Buenos Aires, fue seleccionado para integrar el ballet que bailará en la vigilia y en la misa central de Luján del miércoles 11.

Es una visita que llega 39 años después de Juan Pablo II. El Papa arribará el domingo 8 a las 16.30 a Aeroparque y el lunes 9 a las 11.30 será la misa en el Monumento de los Españoles, el martes 10 a las 10 la misa en FADEA en Córdoba y el miércoles 11 el cierre en Luján. Para muchos de los chicos que viajan con la Pastoral del Obispado será la primera vez en Buenos Aires. Para otras familias será la primera vez que salen de San Luis en colectivo. Llevan en la mochila la remera blanca, una vianda que les donó una familia amiga y la ilusión de estar, todos juntos, en un momento histórico.