Por cinco días no habrá atención bancaria por ventanilla

Este jueves 5 es el último día hábil bancario de la semana. A partir de mañana, los bancos de todo el territorio nacional permanecerán cerrados durante cinco días consecutivos por la coincidencia del Día del Bancario y los feriados dispuestos por la visita del papa León XIV.

El cronograma oficial confirmado por el Banco Central es el siguiente.

-El viernes 6 de noviembre es el Día del Bancario, por lo que las sucursales no abrirán sus puertas en todo el país por ser jornada no laborable para los trabajadores del sector.

-El sábado 7 y el domingo 8 será el cierre habitual de fin de semana.

-El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el territorio por la visita de Su Santidad el Papa León XIV, establecido por el Decreto 1103/2026.

-Y, el martes 10 de noviembre será feriado bancario nacional establecido por el BCRA mediante la Comunicación "A" 8487.

De acuerdo con el calendario oficial del BCRA, la atención habitual en las sucursales se retomará el miércoles 11 de noviembre. La única excepción es la provincia de Buenos Aires, donde el feriado alcanzará también al miércoles 11, por lo que allí serán seis días consecutivos sin atención presencial y la reapertura será el jueves 12.

Durante esos cinco días no se podrán realizar trámites por ventanilla ni gestiones comerciales que requieran atención presencial. Lo que sí seguirá funcionando son los cajeros automáticos y la extracción por supermercados y farmacias, además del home banking, las billeteras virtuales y las apps de los bancos.

También seguirán operativos los pagos con débito, crédito y las transferencias inmediatas, y se podrán hacer depósitos de cheques por cajero automático, aunque la acreditación se verá reflejada recién el miércoles 11.

Desde las entidades recomiendan adelantar hoy jueves todo lo que sea por ventanilla, como fe de vida, blanqueo de claves, plazos fijos presenciales o entrega de documentación, porque después no habrá forma de hacerlo hasta la reapertura.