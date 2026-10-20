Una escuela generativa que integra la salud mental y emocional a través del yoga

La institución mantiene un abordaje integral de la educación, con una propuesta innovadora que forma no solo lo intelectual, sino al ser humano en toda su dimensión. Foto: gentileza.

Sentir la respiración pausada, al ritmo de la vida misma. Detenerse, sentirse. Vibrar en sintonía con la armonía universal, experimentar el “aquí y ahora” en medio de un contexto que aunque presente incontables desafíos, se enfrenten con calma y bienestar. Eso, integrado a la educación en su conjunto, es la propuesta de la Escuela Generativa Nueva Humanidad, en Potrero de Los Funes, que tiene un fuerte abordaje con herramientas para la calma, la conexión y el respeto por la naturaleza.

Por citar uno de tantos ejemplos, en el marco del taller de Yoga en la Educación con Infancias, la Escuela Generativa Nueva Humanidad llevó adelante una importante actividad en celebración por la Pachamama, en la que estudiantes y familias compartieron el tradicional saludo a la tierra mediante posturas creadas por los propios niños. Esa huella inmemorial, es la que propone como objetivo la comunidad educativa.

Los chicos en clase de yoga. Foto: gentileza.

En diálogo con El Diario de la República, la tallerista y profesora de yoga en la educación y en las infancias, Cynthia Cocco, destacó el valor de estas prácticas frente a las dificultades actuales.

“En un contexto donde la salud mental y el bienestar emocional son tan necesarios en las escuelas, tanto para los docentes como para los alumnos, brindamos esta práctica y estas herramientas que son tan valiosas”, expresó al referirse a la iniciativa plasmada en un material audiovisual realizado por los alumnos de primaria.

La escuela tiene un fuerte anclaje en el respeto por la naturaleza. Foto: gentileza.

Cocco explicó que el espacio se sostiene desde hace cuatro años gracias al esfuerzo conjunto de la asociación de la escuela y las familias.

Asimismo, remarcó que la propuesta trasciende la actividad física: “También trabajamos lo emocional para gestionar las emociones, también el taller de yoga se trabaja la ESI, hay una importancia clave en poder sostener este espacio".

El yoga, uno de los ejes de la escuela. Foto: gentileza.

La comunidad educativa apuesta fuertemente a la autogestión y a una mirada holística. En este sentido, detalló que se encuentran construyendo un domo para generar un aula en la naturaleza, sumado a las huertas escolares.

Los chicos participan de múltiples iniciativas. Foto: gentileza.

“Las familias y la asociación, más los profesores, estamos construyendo este domo desde la bioconstrucción”, indicó, valorando que la escuela evite ser solo un depósito y fomente la participación activa: “Que la escuela no termine siendo un depósito y voy, dejo al niño y me voy sin poder compartir y participar”.

Finalmente, la docente reflexionó sobre la alta exigencia y el estrés que atraviesan los docentes en la actualidad, y subrayó la urgencia de atender la corporalidad y las emociones: “¿Cómo podemos hablar de emociones si no conocemos o no registramos nuestro propio cuerpo? Porque no somos una emoción”.

La escuela posee una mirada integral y holística. Foto: gentileza.

Por último, recordó que las inscripciones para el próximo año se encuentran abiertas para quienes deseen sumarse a esta propuesta pedagógica alternativa.