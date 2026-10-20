Pelea por su vida un joven de San Luis que tuvo un accidente laboral en Buenos Aires

“La vida de Agustín pende de un hilo. Necesitamos estar junto a él porque está luchando por vivir”. Esta es la conmovedora motivación de la cruzada que iniciaron los familiares y amigos de un joven puntanos que la semana pasada sufrió un gravísimo accidente en Buenos Aires, hacia donde tuvo que migrar porque en San Luis no conseguía trabajo.

Aldo Agustín Rodríguez tiene 27 años y es papá de un varoncito de 5. Como acá en la provincia no conseguía un empleo estable decidió buscar un mejor destino en Buenos Aires, donde tuvo la desgracia de que tres placas fenólicas se le cayeran encima cuando las transportaban en un camión de mudanza. El golpe le fracturó la columna vertebral y le provocó un neumotórax. Ahora está en coma y entubado en terapia intensiva.

A la espera de que supere el estado de coma y después esperar 48 horas con un cuadro de estabilidad, Agustín recién podrá ser operado para la colocación de una prótesis que sus amigos y compañeros de trabajo en Buenos Aires le compraron y que costó unos seis millones de pesos.

“Necesitamos reunir dinero para pagar el viaje de las personas que irán a acompañarlo y se quedarán en Buenos Aires, donde está la mamá de Agustín, que está sola allá y le resulta todo muy difícil”, señaló Gustavo “Lito” Echenique, el papá de corazón del muchacho que se crió en el barrio Amep, que finalizó el secundario en San Luis y supo ganarse la vida haciendo repartos para un negocio de la barriada.

“Estamos destruidos, nunca pensamos verlo en esta situación”, confió conmovido “Lito”.

Tras varias promesas laborales incumplidas de parte de quienes administran la comuna capitalina y ante un panorama laboral para nada alentador en el territorio puntano, Agustín decidió irse a Buenos Aires. Eso fue hace dos meses y para empezar a afianzarse empezó a realizar changas para un servicio de mudanzas y en uno de esos viajes ocurrió el accidente.

“Necesitamos que nos ayuden porque, si se da lo de la operación, queremos estar al lado de Agustín. La situación es difícil”, expresó su papá de corazón.

Quienes deseen sumarse a la cruzada solidaria pueden comunicarse al 2664200225 y el alias para colaborar es somostodosagustin que pertenece a Gustavo David Echenique. El joven está internado en el Hospital Municipal “Bernardo Houssay” de Vicente López.