Tres técnicos en un torneo, una dirigencia errática y una nueva desilusión

Por otro año, el fútbol de San Luis estará ausente en las definiciones de los torneos nacionales, una mancha que se repite una y otra vez y que tiene, inevitablemente, a la dirigencia como el punto central al que apuntan todos los dardos.

El empate de Juventud el fin de semana en Formosa por 2 a 2 ante Sudamérica marcó la eliminación del único equipo de la provincia que participa de un torneo oficial de AFA en el fútbol masculino, una virtual tercera categoría que reúne a conjuntos de todo el país.

Más allá del resultado en particular y de la desventaja deportiva con que Juventud afrontó el compromiso de la primera fecha de la Reválida, es imposible analizar la labor futbolística sin remarcar los errores de una dirigencia que rara vez estuvo a la altura de las circunstancias.

Un plantel armado de apuro, algunas decisiones que enojaron a los simpatizantes, violencia en los estadios, suspensiones y tres técnicos en el mismo torneo fueron los puntos más salientes de otra campaña mediocre que apenas sirvió para mantener la categoría. Parece un objetivo muy pobre para el único representante de la provincia en la divisional.

Terminar la participación de un torneo a mediados de octubre representa una pérdida económica para el club pero también de interés para los hinchas que tendrán que esperar varios meses para ver a Juventud otra vez en una cancha en el Federal A.

El 2026 comenzó con Hernán Vázquez como DT y la esperanza de que, ahora sí, por fin, el equipo del Bajo podría ser protagonista de la categoría que otorga una plaza para el Nacional B. Sin embargo, el entrenador dejó su cargo en julio luego de perder ante Cipolletti y con el equipo afuera de la zona campeonato.

Lo reemplazó Alexis Matteo, un entrenador que tenía la espalda de ya haber pasado por Juventud y que tomó el equipo con el entusiasmo de los nuevos. Pero encandilado por las luces del Nacional B y de Central Norte de Salta, el DT se fue apenas un mes después y ahora pelea con el equipo norteño por no descender...al Federal A.

De apuro, la dirigencia recurrió a Mauricio Magistretti, mendocino, también con paso anterior por Juventud, que hizo una breve campaña, aunque con buenos resultados hasta que se topó con la realidad en el norte del país.

Un plantel muy corto y sin un referente claro fue otro de los aspectos que llevaron al auriazul a un nuevo fracaso, que se vio venir en la segunda parte del torneo, cuando la hinchada estalló y agredió a los dirigentes en la platea del Mario Sebastián Diez, tras el pálido empate en 0 ante el débil Círculo Deportivo de Otamendi.