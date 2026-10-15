Igor cada vez más grande: jugará el 3x3 en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Una experiencia más en su camino en la selección nacional tendrá el basquetbolista puntano Igor Joloidovsky, quien participará de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en la modalidad 3x3.

El pivot que se formó en GEPU y ahora viste la camiseta de Instituto de Córdoba fue seleccionado como uno de los cuatro representantes argentinos en el torneo que se realizará del 6 al 9 de noviembre en Senegal.

La convocatoria, luego de dos campus realizados a lo largo del año, confirma la presencia de Igor en el radar de las selecciones nacionales, ya que el joven jugador también suele ser parte de los llamados para conformar equipos de básquet 5.

Antes de llegar al torneo, la selección hará una gira preparatoria en Barcelona del 30 de octubre al 4 de noviembre, por lo que la convivencia y los partidos comenzarán a finales de este mes.

La categoría 3x3 permite solo cuatro integrantes del plantel, lo que agranda el logro de Igor. Además del puntano serán parte de la selección Thiago Montes, Ezequiel Román y Enzo Roth. El entrenador es Luciano Santín.