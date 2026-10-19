Alberto cuestionó el rumbo nacional y a los gobiernos que no cumplieron

Alberto Rodríguez Saá combinó una dura crítica al rumbo nacional con un cuestionamiento a los gobiernos que, desde el regreso de la democracia, no lograron resolver la exclusión. En el acto de la Lealtad en Villa Mercedes, sostuvo que el desencanto social también se explica por quienes no cumplieron su palabra.

Para desarrollar esa idea utilizó la imagen de una casa que debería contener a todos los argentinos, pero que tiene puertas cerradas, ventanas rotas y dificultades para permitir el ascenso social. “Además, la casa está hipotecada porque tenemos deuda externa”, afirmó.

El exgobernador recorrió, sin individualizar responsabilidades, la sucesión de administraciones democráticas y sostuvo que esa casa continúa dañada. Su diagnóstico incluyó la falta de acceso universal a la vivienda, la salud y la educación.

En ese contexto ubicó la aparición de la actual conducción nacional. Habló de “un pueblo que quiere castigar a los que no cumplen la palabra” y a quienes no se preocuparon por reconstruir esa casa.

Luego cuestionó la profundización del endeudamiento y describió el rumbo como “un proyecto colonialista”. Ambas expresiones fueron valoraciones del dirigente, que no desarrolló en ese pasaje cifras económicas ni medidas específicas.

El mensaje también alcanzó a quienes se proponen como alternativa: “Queremos que el que diga vamos a reconstruir la casa la reconstruya”, reclamó. Así, la exigencia de resultados quedó dirigida tanto al gobierno como a quienes aspiran a reemplazarlo.