Preocupación por un golpe que sufrió el "Dibu" Martínez

Emiliano "Dibu" Martínez sufrió un fuerte golpe y debió ser retirado en camilla en el triunfo del Chelsea por 2 a 0 ante el Everton por la Premier League.

El arquero de la selección argentina salió a cortar un centro, chocó con Branthwaite y quedó tendido en el suelo a los 20 minutos del segundo tiempo.

Segundos más tarde, el cuerpo médico del Chelsea ingresó al campo de juego para asistirlo. Si bien estaba despierto, el "Dibu" se quedó inmovilizado boca arriba mientras recibía la ayuda de los profesionales.

Tras diez minutos de revisión, el arquero fue cargado en la camilla y lo sacaron del estadio para trasladarlo a un centro médico y hacerle los estudios correspondientes. En su salida, los hinchas lo aplaudieron.

Hasta el momento, no hay un parte médico oficial del Chelsea a través del cual se pueda conocer su estado de salud.

En el caso del delantero neerlandés, pudo continuar sin dificultades el partido, tras un chequeo médico sobre sus reflejos para conocer el nivel del traumatismo sufrido contra el arquero.

En cuanto al partido, el Chelsea se impuso 2 a 0 con doblete de Pedro Neto y escaló a la cuarta posición de la Premier League, con 13 unidades.