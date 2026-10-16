Un pitbull atacó y lastimó a un recolector de residuos

Este jueves, cerca de la medianoche, un perro pitbull atacó y lastimó a un empleado de la Municipalidad de San Luis, cuando levantaba las bolsas de residuos domiciliarios en el barrio Pedro Payer, que está al frente de la excolonia hogar.

El trabajador al advertir que el can se le venía encima alcanzó a subirse a la pared de la reja de una vivienda, pero no pudo evitar que el animal lo hiriera en una de sus piernas.

De acuerdo a lo que trascendió, la mordedura le ocasionó una lesión muy profunda y con pérdida de mucha sangre, por lo que fue llevado en ambulancia a un centro asistencial.

El hecho elevó el temor de los vecinos debido a que hace pocos días el mismo animal se le escapó a sus dueños y en esa ocasión quiso morder a una joven que, afortunadamente, alcanzó a subir y protegerse en su automóvil.

De acuerdo a lo que surge de los comentarios de los vecinos, el ataque contra el trabajador municipal pudo haber terminado en una tragedia debido que costó muchísimo que el pitbullo lo soltara y el derrame de sangre fue muy importante.

Además, están muy preocupados por la actitud de la Policía que si bien se respondió al llamado al 911 no le hicieron ningún tipo de acta de infracción al propietario del perro, que lo único que dijo es que este viernes lo iba a vacunar.