Volvieron las nubes para quedarse hasta el Día de la Madre

El periodo de sol del jueves 15 de octubre fue más extenso del que se esperaba pero el viernes 16 amaneció nuevamente nublado, una condición que se mantendrá durante todo el fin de semana en la provincia. Además, la Red de Estaciones Meteorológicas anunció probables lluvias para toda la jornada.

En especial durante la mañana del último dia hábil habrá neblinas matinales en zonas serranas y la probabilidad de lluvias o chaparrones aislados estará centrada principalmente en el norte provincial y parte del centro. La mínima será de 7 grados, en tanto que la máxima llegará a los 19.

Las lluvias que se registraron entre la noche del jueves y la madrugada del viernes no fueron tan cuantiosas y dejaron a San Martín, con 11 milímetros, en el tope del ranking, que completaron Coronel Alzogaray, con poco menos de 10 milímetros y El Amago, con 7.

Para el sábado, la jornada seguirá algo inestable, sin cambio en las temperaturas y el cielo parcialmente nublado aunque con baja probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas en el norte provincial. Las mínimas y las máximas serás similares al viernes.

El Día de la madre las temperaturas subirán levemente y se instalarán entre los 8 y los 21 grados, con el cielo otra vez nublado y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. El viento será del este.