Cuando Claudio Poggi asumió su gestión, planteó un panorama desolador. Adujo que no tenía fondos, que todo era oscuridad. Desdobló sueldos y emprendió un ajuste sin precedentes. Desde entonces, asfixió a los puntanos y, ante cualquier reclamo por dignidad, la respuesta era una. “No hay plata”.

Pero ahora, mágicamente, apareció el dinero. De pronto, hay fondos para aumentos, para bonos, para emprendedores, entre otras llamativas medidas que se dan en tiempos donde las elecciones se miran como un tablero de ajedrez.

En ese sentido, Carlos Peralta, secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación Provincial (UTEP), abordó con clarísimas definiciones el contexto actual. “En el Año de la Educación, los docentes seguimos aumentando cifras no remunerativas”, aseveró.

En ese sentido, apuntó que la calidad del salario va en constante baja. Explicó que mientras el Gobierno continúe con la política de los ítems no remunerativos, que no cuentan ni para el aguinaldo ni para la jubilación, el drama social será complejo.

“Desde UTEP vamos a seguir insistiendo en que la solución a nuestro problema de pérdida de poder adquisitivo y endeudamiento debe ser la recomposición salarial del básico, como se hizo en la década del 2010, donde los salarios de los docentes estuvieron dentro de los cinco sueldos más altos del país”, expresó.

Mientras el Gobierno sacó a relucir la plata que se guardó al tiempo que los puntanos sufrieron el ajuste, la realidad no cambia en absoluto. Peralta especificó que los salarios docentes puntanos están por debajo de jurisdicciones como Catamarca, Buenos Aires, Capital Federal, donde tienen alrededor del 90% de sus salarios en cifras no remunerativas.

“La primera consecuencia es el aguinaldo, y la segunda son las actuales y futuras jubilaciones. UTEP San Luis, desde que nació, siempre peleó para que los aumentos vayan al básico. Y así se seguirá sosteniendo la lucha”, concluyó.