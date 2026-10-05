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Educación

UTEP recurrió a la Justicia contra el decreto provincial sobre cargos

El sindicato presentó una cautelar por considerar que la decisión gubernamental vulnera el Estatuto Docente. Exigen respetar las condiciones vigentes de estabilidad.

Por redacción
| 05 de octubre de 2026
Carlos Peralta, secretario General de UTEP. Foto: Radio UNSL.

La Unión de Trabajadores de la Educación Provincial (UTEP) San Luis interpuso una medida cautelar ante la Justicia contra el decreto 1592 del Gobierno provincial, al argumentar que modifica de forma indebida el Estatuto Docente en la cobertura de cargos y provoca ceses injustificados al finalizar el ciclo lectivo.

 

 

Desde el gremio, encabezado por Carlos Peralta, señalaron que la judicialización se concretó tras mantener reuniones infructuosas con funcionarios del Ministerio de Educación y de Recursos Humanos.

 

 

El principal cuestionamiento radica en que la normativa introduce un carácter de "excepcionalidad" para la acumulación de un segundo cargo que no está contemplado en la ley docente.

 

 

Si bien reconocen la escasez de maestros en las regiones educativas I y II, advierten que esta figura se utiliza para alterar la estabilidad laboral de interinatos.

 

 

Por este motivo, la organización sindical insiste en la necesidad de frenar la aplicación del decreto y exigir el estricto cumplimiento de la normativa vigente en la provincia.

 

 

“Los docentes que concursaron por cargos interinos no deben cesar al finalizar el ciclo lectivo. En la Región I y II el 50% de los cargos se tomaron por artículo 23. Este porcentaje demuestra la escases en los cargos de maestra de grado y educación especial. Si estas en esta situación comunícate con nosotros”, manifestó Peralta en redes sociales.

 

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