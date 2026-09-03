UTEP desarrolló propuestas claves para una educación inclusiva real

La Unión de Trabajadores de la Educación Provincial de San Luis (UTEP) ratificó su compromiso con el sector al señalar que invertir en educación inclusiva es garantizar oportunidades para todos.

Tras la realización de tres mesas técnicas dedicadas a la educación inclusiva —un espacio de encuentro destinado al debate, la reflexión y la construcción colectiva—, el gremio consolidó un proyecto que reúne una serie de demandas y propuestas urgentes para el sistema educativo provincial.

Entre los ejes principales presentados se destaca la incorporación de docentes auxiliares en el nivel primario y la creación de cargos permanentes de profesores de Educación Especial en el nivel secundario.

Asimismo, el sector peticiona integrar la figura del docente de educación especial dentro de los equipos de CETAAP, redefinir el rol docente específico en la modalidad y consolidar el funcionamiento pleno de las escuelas de educación especial.

El proyecto también pone el foco en las condiciones laborales y de aprendizaje al proponer el fortalecimiento de los procesos de acreditación y certificación, y establecer que la carga horaria del docente de educación especial en el nivel inicial se concentre en un único turno.

Finalmente, se remarca la necesidad imperiosa de contar con aulas accesibles y recursos materiales inclusivos para garantizar que la integración pedagógica sea efectiva en todas las escuelas de la provincia.