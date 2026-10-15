Un ex funcionario de Poggi salió a pegarle duro: "No cumplió nada de lo que prometió"

Por participar de una marcha en contra de Javier Milei, Joaquín Mansilla, el dirigente de Libres del Sur -un partido que formó la coalición que llevó al gobierno provincial a Claudio Poggi- fue el primer funcionario echado de la administración actual. Tres años después, el dirigente lanzó un duro análisis en el que dijo que el primer mandatario acumula “un rosario de promesas incumplidas” y lo responsabilizó del “marcado deterioro social”.

Mansilla destacó que Poggi es el responsable de la crisis económica, el sometimiento al modelo nacional de ajuste, la destrucción del tejido social y la persecución política. “A pesar de haber prometido que el sector privado sería el motor del empleo local, y contando con mayoría en ambas cámaras legislativas, la provincia atraviesa un fuerte retroceso económico”, sostuvo.

Se valió para la crítica en los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que dicen que desde diciembre de 2023 San Luis perdió 415 empresas con personal registrado y 8.716 puestos de trabajo formales. Además señaló que el Gobierno provincial tiene un “alineamiento sumiso y respaldo explícito a las políticas económicas del gobierno nacional libertario”.

El dirigente señaló la pérdida de los salarios de los empleados públicos y puso foco en el haber docente, que cayó un 52,4% desde 2023, según informes de la Secretaría de Educación de la Nación. Concluyó al respecto que el “año de la educación” resulta un slogan hipócrita y vacío.

“El estado dejó de facilitar el acceso a la vivienda para las familias necesitadas y sólo hay casas para quienes puedan pagar a precio de mercado”, expuso Mansilla, quien agregó que el ajuste, sometimiento y persecusión en el Plan de Inclusión Social “es peor de lo que Poggi denunciaba cuando era opositor”.

El ex director de un organismo llamado “Barrios populares” mostró indicadores críticos en salud y género y agregó que la crisis alimentaria en los sectores más humildes merece especial atención. Y expuso las cifras del Monitoreo Económico Social y Alimentario que publicó el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana el mes pasado.

En ese trabajo se indicó que el 74,2%. de los hogares en los barrios populares de la ciudad capital sufren de inseguridad alimentaria. El 69,2% del total de los hogares está endeudado. Dentro de los endeudados, el 83,7% tienen deudas informales y el 67,5% declara que las deudas afectaron sus compras de alimentos durante el último mes.

“Queda claro –concluyó Mansilla- que el plan de desendeudamiento de Poggi sólo favorecerá a los bancos y billeteras virtuales y dejará desamparadas a las familias más humildes que no encuentran respuesta estatal”.

En el ámbito político, el ex funcionario dijo que el gobierno de coalición nunca existió o dejó de existir al poco tiempo del reingreso de Poggi a la casa de gobierno. “Fue sólo discurso”, sostuvo Mansilla, quien acusó al gobernador de “dinamitar” el frente electoral que ganó en 2023.