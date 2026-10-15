Las fiscales confirmaron el horror y dijeron que la mujer fue "desmembrada"

A dos días del hallazgo del cuerpo de una mujer “desmembrada” en el barrio República, las fiscales de género Delia Bringas y Marisol Boschi admitieron que están frente a un femicidio “impactante para la sociedad” y aseguraron que hay un sospechoso.

Con algo de timidez, las dos funcionarias prefirieron la cautela en un encuentro con la prensa realizado en el edificio del Poder Judicial. Bringas y Boschi confirmaron el crimen, dijeron que la víctima fue golpeada y degollada y que tendría unos 40 años.

Las funcionarias señalaron que la causa está en sus inicios pese a que el cuerpo ya lleva 48 horas de encontrado y que es parte de una serie de análisis forenses que permitan tener más pistas.

Según dijeron las investigadoras, el cadáver llevaba más de un mes enterrado en el sitio en el que fue descubierto por un perro que llegó atraído por el olor a descomposición. También la dupla fue cauta al establecer la identidad de la víctima aunque dijo que tenía algunas referencias sobre quién podría ser.