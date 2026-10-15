  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

17°SAN LUIS - Jueves 15 de Octubre de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

17°SAN LUIS - Jueves 15 de Octubre de 2026

EN VIVO

Femicidio en el República

Las fiscales confirmaron el horror y dijeron que la mujer fue "desmembrada"

Señalaron que la víctima fue golpeada y decapitada y que partes de su cuerpo fueron extraídos violentamente. Dijeron que tienen sospechosos pero no detenidos y fueron cautas sobre la identidad de la víctima. 

Por redacción
| Hace 2 horas

A dos días del hallazgo del cuerpo de una mujer “desmembrada” en el barrio República, las fiscales de género Delia Bringas y Marisol Boschi admitieron que están frente a un femicidio “impactante para la sociedad” y aseguraron que hay un sospechoso.

 

 

Con algo de timidez, las dos funcionarias prefirieron la cautela en un encuentro con la prensa realizado en el edificio del Poder Judicial. Bringas y Boschi confirmaron el crimen, dijeron que la víctima fue golpeada y degollada y que tendría unos 40 años.

 

 

Las funcionarias señalaron que la causa está en sus inicios pese a que el cuerpo ya lleva 48 horas de encontrado y que es parte de una serie de análisis forenses que permitan tener más pistas.

 

 

Según dijeron las investigadoras, el cadáver llevaba más de un mes enterrado en el sitio en el que fue descubierto por un perro que llegó atraído por el olor a descomposición. También la dupla fue cauta al establecer la identidad de la víctima aunque dijo que tenía algunas referencias sobre quién podría ser.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo