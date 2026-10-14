San Luis es la cuarta provincia con mayor tasa de femicidios del país

Hasta la fecha del hallazgo de este martes, 13 de octubre, la Argentina acumula una cifra que estremece: 200 víctimas fatales por violencia de género en el país entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026, según el Observatorio MuMaLá. A razón de una víctima cada 33 horas y con 306 intentos de femicidio registrados.

El Observatorio de Femicidios "Adriana Marisel Zambrano" de La Casa del Encuentro, releva en el mismo período 192 víctimas, 164 correspondientes a femicidios vinculados de mujeres y niñas; 9 transfemicidios y 19 femicidios vinculados de varones adultos y niños. En ambos relevamientos, San Luis no escapa. Al contrario, integra la estadística por lo alto.

¿Qué casos tiene San Luis dentro de esas 200 víctimas?

El Reporte Nacional de MuMaLá de julio de 2026 registra para la provincia tres femicidios en lo que va del año, dos directos y uno vinculado.

El relevamiento de InfoRegión, con datos de MuMaLá, confirma al menos dos casos dentro del mapa nacional, y con el hallazgo de este martes en el asentamiento sobre la “Autopista Pescadores”, la provincia llega a tres casos confirmados en 2026.

El dato más grave no es solo el número absoluto, sino la tasa. San Luis presenta una tasa de 1,1 víctimas cada 100.000 mujeres y se ubica entre las cuatro provincias con mayor incidencia del país, solo detrás de Santiago del Estero con 1,7, Catamarca con 1,4 y Santa Fe con 1,3. Mientras la tasa nacional es de 0,3 cada 100.000 mujeres, San Luis casi la cuadruplica.

La propia gestión provincial reconoce la magnitud de la demanda. En la víspera del "Ni Una Menos" de este año, el Gobierno informó que entre enero y mayo de 2026 asistió a 786 personas en situación de violencia de género a través de la Dirección de Mujer, Género y Diversidad, se instalaron 655 Botones de Alerta Temprana, se realizaron 768 asesoramientos legales y 632 abordajes psicológicos. Son 786 mujeres que pidieron ayuda en solo cinco meses. ¿Qué pasó con ellas después?

La pregunta queda flotando en la zona oeste de la ciudad de San Luis tras el hallazgo de esta semana, donde vecinos señalaron que la mujer sufría violencia. El Observatorio de La Casa del Encuentro señala que solo el 15 por ciento de las víctimas había realizado una denuncia previa.

Desmantelamiento

Y es aquí donde aparece el dato político de fondo. Desde la asunción de Claudio Poggi, la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad fue desmantelada y degradada al rango de Dirección dentro del Ministerio de Desarrollo Humano. El área está a cargo de Melisa Zárate.

Con esa decisión se desarticuló la estructura de abordaje territorial, se recortaron los equipos interdisciplinarios, se discontinuaron las campañas masivas de prevención y los programas de capacitación bajo Ley Micaela y se vaciaron los dispositivos de acompañamiento. El Estado hoy informa botones y asesoramientos, pero sin una Secretaría con rango, presupuesto y autonomía, no hay política integral de prevención contra la violencia de género. Esa es la trama de abandono que deja a las mujeres que denuncian sin un lugar real al que recurrir.