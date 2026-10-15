Murió un camionero que chocó contra la columna de un puente

En el puente que está en el acceso a la localidad de Balde, por la autopista de las Serranías Puntanas, un camión se incrustó en una de las columnas de la estructura y el conductor perdió la vida de manera instantánea.

El accidente ocurrió en el mediodía del jueves 15 de octubre cuando el rodado iba hacia el este y por razones que la Policía aún no estableció chocó contra la columna tras desviarse de la ruta.

En el recorrido, el camión también extrajo un poste de luz. La cabina del camión, perteneciente a la empresa Messina, quedó destrozada tras el impacto.

Según fuentes extraoficiales, la víctima fatal tiene domicilio en Luján de Cuyo e iba con el camión hacia Buenos Aires.