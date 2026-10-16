  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

16°SAN LUIS - Viernes 16 de Octubre de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

16°SAN LUIS - Viernes 16 de Octubre de 2026

EN VIVO

Muy grave

Cientos de abejas muertas por la fumigación con agrotóxicos

Sucedió en Donovan donde los feedlots riegan los campos con material que aparentemente no es bueno para la salud. Los vecinos se preocupan por los niños. "No se puede respirar". 

Por redacción
| Hace 1 hora

Las familias de Donovan no ganan en motivos de preocupación. Una escuela que funciona muy mal, las rutas abandonas a la basura y ahora un problema mucho más grave que afecta a toda la población y que dejó, el jueves a la tarde, una preocupante imagen con cientos de abejas muertas.

 

 

La fumigación que practicaron los feedlots ubicados en las afueras del pueblo dejaron una estela que perjudicó a la población. “Es imposible respirar, tenemos irritación de garganta, de ojos y sabor amargo en la boca”, dijo una mujer que le sacó fotos al centenar de abejas muertas como testimonio de la contaminación.

 

 

La situación, dijo, pone en riesgo la salud de los integrantes de la comunidad y no es la primera vez que sucede. La preocupación mayor es por los niños “que respiran los agrotóxicos” surgidos de la fumigación. La escuela de Donovan está muy cerca de los feedlots.

 

 

“Las consecuencias son para todos”, dijeron los vecinos que se lamentaron por el envenenamiento de las abejas.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo