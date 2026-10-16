El peronismo se reencuentra en Villa Mercedes junto a Alberto Rodríguez Saá

Hay fechas en las que la historia abandona los libros para encarnarse en las calles, en la piel y en la memoria viva de los pueblos. El Día de la Lealtad es, por definición, el latido fundamental de la patria trabajadora. Y este sábado, desde las 17:30 horas, ese corazón volverá a marchar con fuerza en la ciudad de Villa Mercedes, cuando el salón de la Avenida Presidente Perón esquina Jujuy abra sus puertas para recibir a la militancia, esperanzas y abrazos fraternos llegados desde todos los rincones de la geografía puntana.

El presidente del Partido Justicialista de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, encabezará el encuentro, que según se anticipa “no será un mero trámite del calendario”.

“No es casualidad que la cita sea en Villa Mercedes, bastión del trabajo y de las fábricas, golpeada por el plan de ajuste de la gestión provincial de Claudio Poggi y por las políticas económicas del gobierno nacional. Frente a una recesión que destruye el empleo formal y asfixia a las pymes locales, el peronismo puntano responde con su mejor tradición: la unidad, el abrazo y la lealtad a las banderas históricas de la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política”, se remarca en una de las convocatorias distribuidas entre los militantes.

Y agregan: “Acompañar a Alberto es, para la militancia, reafirmar un camino propio: federal, ligado a la producción, al turismo, a la dignidad de la obra pública y al desarrollo que siempre distinguió a San Luis. Porque la verdadera lealtad es con el trabajador, con el humilde y con la autonomía de la provincia.

Este sábado, a las 17:30, la esquina de Perón y Jujuy dejará de ser una simple dirección para convertirse en el epicentro del sentimiento peronista. San Luis le dirá a la provincia y al país que la llama de la lealtad está más viva que nunca, encendida por el compromiso de un pueblo que sabe de dónde viene y que no está dispuesto a entregar su futuro”, finalizan.