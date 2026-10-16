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Bajo la lupa

El puente del Carrillo va por su tercera inauguración entre críticas por sus terminaciones

Critican en redes el costo y las terminaciones del acceso al Carrillo, que Poggi inaguró por tercera vez.

Por redacción
| Hace 3 horas

El puente de acceso al Hospital Central Ramón Carrillo vuelve a estar en el centro de los cuestionamientos. Después de tres años de anuncios y demoras, el Gobierno de Claudio Poggi se prepara para inaugurarlo por tercera vez, mientras en redes sociales circulan críticas por el costo y las condiciones en las que quedaron los trabajos.

 

 

“¿Vos pagarías 390 millones de pesos por estas obras?”, pregunta una de las publicaciones. El reclamo señala hierros al descubierto, malas terminaciones y sectores sin pintar, y cuestiona que ese sea el resultado de una intervención frente al hospital.

 

 

La crítica también pone en discusión qué se hizo: “Encima no fue una obra, fue un reacondicionamiento de obra”, sostiene la publicación. La sospecha sobre un posible manejo irregular de los fondos aparece formulada como pregunta: “¿Vos creés que alguien se quedó con un vuelto?”.

 

 

Entre anuncios, demoras e inauguraciones repetidas, el puente acumuló una historia que el corte de cintas no alcanza a explicar. Los cuestionamientos apuntan ahora al costo, las terminaciones y las condiciones en las que el Gobierno dió por concluidos los trabajos.

 

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