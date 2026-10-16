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Estaba en Mendoza

Cayó “El Vaca”, el presunto autor del femicidio en el barrio República

Raúl Agustín Bullones, de 29 años, fue detenido en Las Heras, Mendoza. Lo acusan de matar y descuartizar a su pareja de nombre Gabriela.

Por redacción
| Hace 3 horas

El sospechoso del horror en una precaria construcción del barrio República de la ciudad de San Luis, fue detenido este viernes en la ciudad de Las Heras, en Mendoza.

 

 

“El Vaca” o “Pacheco” Bullones era intensamente buscado por el brutal asesinato de su pareja, que fue hallada a mediados de semana enterrada y descuartizada en el lote que ocupaban a un costado de la Autopista de Pescadores, en la ciudad de San Luis.

 

 

Tras una serie de testimoniales e intensa búsqueda, el principal sospechoso del homicidio de la mujer a la que llamaba Gabriela, según recuerdan en el barrio, fue arrestado en la vecina provincia cuando se especulaba que aún andaba escondiéndose en la ciudad de San Luis.

 

 

Bullones, a quien sus vecinos le quemaron la precaria casa de tarimas y plásticos que había construido en represalia por una serie de robos que sufrieron, ahora será trasladado a la ciudad de San Luis y de inmediato será puesto a disposición de la justicia por el salvaje femicidio de Gabriela.

 

 

Su cadáver fue hallado enterrado en una fosa que estaba en el mismo espacio donde Bullones levantó la casilla. Presuntamente, tras matarla de una serie de puñaladas, la descuartizó y luego, envuelta en una colcha y la enterró.

 

Hace un mes y medio fue la última vez que vieron a Gabriela en el lote. Los vecinos recuerdan que discutían mucho y con mucha violencia. Y, de un día para otro desapareció.

 

Cuando le preguntaron a Bullones sobre Gabriela, éste respondió simplemente que decidió volver a su tierra: “La subí en un Uber y la mandé a Mendoza”, manifestó.

 

Pero detrás de esa respuesta se ocultaba el horror, el crimen que no fue perfecto. Por varios días ocultó la improvisada tumba debajo de un catre. Cuando el fuego devoró la casa, la verdad salió a la luz con la ayuda de un perro que escarbó “en busca de un quirquincho”, recordó un testigo del horroroso hallazgo acaecido el martes a la tarde.

 

 

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